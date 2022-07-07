Cилы РФ ударили по Краматорску, есть жертвы

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области.
На опубликованом в сети фото видно, что над городом поднялся столб дыма и пыли, который можно наблюдать со многих районов Краматорска.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко отметил, что авиаракетный удар нанесен по центральной части города, есть жертвы.
«Выясняем последствия, работают спасательные службы. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала», — добавил он.
Предварительно известно об одном погибшем и шести раненых.
Ранее сегодня, 7 июля, глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях также сообщил об обстреле города.