Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Захаровой и Скабеевой

Канада объявила о дополнительных санкциях против 29 россиян и 15 организаций из России. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.



Среди лиц, попавших под санкции глава российской православной церкви патриарха Кирилла, пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, заместителя председателя Роскомнадзора Милоша Вагнера, директора вещания RT Антона Красовского, телеведущей канала «Россия-1» Ольги Скабеевой.



Они попали в список лиц, идентифицированных как российские дезинформационные агенты, которые несут ответственность за обеспечение и поддержку непровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину.



В списке организаций в том числе холдинг «Газпром Медиа», Первый канал, телеканалы «Россия-1» и НТВ, Sputnik, RT и ТАСС.



«Российская пропагандистская машина должна ответить за свою ложь. Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни была обнаружена. Сегодня мы даем понять тем, кто распространяет обман: вы будете привлечены к ответственности. Канада выступает на стороне Украины», – заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.



Канада также ввела запрет на импорт золота из России и некоторые изделия из него.