Из-под завалов дома в Часов Яре достали тела уже 45 погибших

В Часов Яре спасатели достали из-под завалов дома, разрушенного российским ударом, тела еще четырех погибших. Таким образом, число жертв возросло до 45 человек.



«На 19:30 обнаружены тела еще 4 погибших (всего обнаружены тела 45 погибших, из них 1 ребенок), спасены из-под завалов 9 человек», — сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы.



Ранее сообщалось о 43 погибших.

Российские силы вечером 9 июля обстреляли Часов Яр, разрушив пятиэтажный жилой дом. По данным ГСЧС, оккупанты били ракетами «Искандер».



Смотрите также: