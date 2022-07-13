Росармия ночью нанесла ракетный удар по Одесской области, разрушено здание свинофермы

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Одесской области, разрушено здание свинофермы, люди не пострадали. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».



«Ночью врагом нанесен ракетный удар по Одесской области. Разрушено здание свинофермы. Человеческих потерь нет. Предположительно произошел пуск ракеты "Калибр" с акватории Черного моря», - сказано в сообщении.



Пожар на месте происшествия ликвидирован силами ГСЧС, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.



Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны