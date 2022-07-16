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Оккупанты обстреляли Покровск, пострадали жилые дома и район железной дороги

16 июля 2022, 17:59

Оккупанты обстреляли Покровск, пострадали жилые дома и район железной дороги

Сегодня днем российские силы обстреляли Покровскую громаду, повреждены жилые дома, есть пострадавшие среди мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин.

«Не прекращаются ракетные удары по Покровской громаде. Пострадали дома, разбит автомобиль, есть жертвы, есть раненые среди мирного населения. Люди остались без домов. Многие дома повреждены, повыбивало окна, двери. Сейчас работает комиссия и устанавливает ущерб», — рассказал Требушкин.

Под обстрел попал и район железной дороги. Со станции Покровск ежедневно отправляется бесплатный поезд и следует через Днепр во Львов.

Сегодня эвакуационный поезд отправился по расписанию в 16:30, сообщили «Новостям Донбасса» в «Донецкой железной дороге». Железнодорожное полотно при обстреле не пострадало.

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