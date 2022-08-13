У будинки п'яти тисяч жителів Донеччини енергетики повернули світло

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у восьми населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Протягом доби фахівці провели ремонти, що дозволило повернути світло у будинки 5107 сімей на Донеччині.



«Левова частка оновлень — у Бахмутській громаді, яка перебуває під безперервним обстрілом. Тут заживлено майже чотири тисячі домогосподарств. Енергетикам знову й знову з дозволу військових вдається відновлювати тут світло щодня. Страждають від наслідків бойових дій й інші громади регіону. Зокрема, вчора фахівці енергокомпанії змогли також попрацювати в Авдіївській, Краматорській та Торецькій громадах», — повідомили в енергокомпанії.



Там додали, що найскладнішими напрямками є Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький та Бахмутський.



«Наразі без електропостачання залишаються 95 населених пунктів на території Донецької області, де енергетики не можуть працювати», — зазначили у ДТЕК.