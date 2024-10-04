«Намагаються дотиснути та окупувати повністю»: у DeepState розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські війська продовжують вести штурми у напрямку міст Покровськ та Мирноград Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Тиск здійснюється по всьому відрізку Гродівка-Миколаївка-Красний Яр-Крутий Яр-Лисівка-Селидове-Українськ-Цукурине. Окупанти не припиняють своїх штурмів у напрямку міста Селидове. Але через відсутність успіхів у «лобових атаках» вони намагаються його оминати й зараз активніші події розгортаються в районі селища Цукурине, яке росіяни намагаються дотиснути та окупувати повністю.

Нагадаємо, що в Покровську знищені 80% критичної інфраструктури, росіяни перед зимою залишають місто без світла, води та газу.