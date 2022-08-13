В дома пяти тысяч жителей Донетчины энергетики вернули свет

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в восьми населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

В течение суток специалисты провели ремонты, что позволило вернуть свет в дома 5107 семей в Донецкой области.



«Львиная доля обновлений — в Бахмутской громаде, которая находится под непрерывными обстрелами. Здесь запитаны почти четыре тысячи домохозяйств. Энергетикам снова и снова с разрешения военных удается восстанавливать здесь свет ежедневно. Страдают от последствий боевых действий и другие громады региона. В частности, вчера специалисты энергокомпании смогли также поработать в Авдеевской, Краматорской и Торецкой громадах», — сообщили в энергокомпании.



Там добавили, что самыми сложными направлениями являются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Бахмутское.



«В настоящее время без электроснабжения остаются 95 населенных пунктов на территории Донецкой области, где энергетики не могут работать», — отметили в ДТЭК.