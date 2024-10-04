На території Білорусі впав безпілотник «Шахед»

Момент «прильоту» російського БпЛА у Білорусі. Фото: кадр із відео

У Білорусі силовики затримали мешканку міста Калінковичі на Гомельщині, бо вона опублікувала «приліт» російського БпЛА. Про це пише російське видання ASTRA.



Жінку підозрюють у співпраці з «екстремістськими ресурсами». Її камера зовнішнього відеоспостереження зафіксувала падіння безпілотника «Шахед», який Росія використовує для ударів по Україні, повідомили у МВС республіки.



Судячи з опублікованого відео, напередодні в Калінковичах впав цей безпілотник — на відео записаний наростаючий шум двигуна і гучний звук вибуху.



Розташування на кадрах хвіртки, її форма, колір та форма огорожі збігаються з хвірткою та парканом на записі силовиків під час затримання жінки.



Нагадаємо, сьогодні вночі Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури України, випустивши 9 ударних БПЛА.