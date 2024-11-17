Головне за день: Ракети – навіть над Ужгородом та Буковелем. Масована атака по Україні

Політика



Президент США Джо Байден дозволив Україні використати далекобійні ракети ATACMS для захисту своїх військ у Курській області РФ у відповідь на рішення Росії ввести в бій північнокорейські війська. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників.



Франція та Великобританія також дозволили Україні завдавати ударів углиб території Росії за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow, за згодою США на далекобійні удари ЗСУ ракетами ATACMS, пише Le Figaro.



Суспільство



У понеділок, 18 листопада, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.



Бойові дії



У Сумах внаслідок удару армії РФ по багатоквартирному загинули вісім людей, середи них двоє дітей, 49 поранених. Понад 400 осіб евакуйовано. Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок і транспортні засоби.



Уночі та вранці 17 листопада російські військові масовано атакували територію України за допомогою 120 ракет різних типів та 90 ударних дронів- камікадзе. У Києві спалахнув дах 5-ти поверхового житлового будинку, постраждала жінка. У Миколаєві двоє людей загинули, відомо про шістьох постраждалих. На Одещині загинули двоє людей, ще одну поранено, зруйновано 4 будинки. На Дніпропетровщині один постраждалий, пошкоджено багатоповерхівки, навчальний заклад, автомобіль. У Нікополі загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали.



У Прикарпатті, Рівненській, Вінницькій та Волинській областях росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено житлові будинки.



У Прикарпатті, Рівненській, Вінницькій та Волинській областях росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено житлові будинки. Внаслідок обстрілу депо загинули двоє залізничників, ще трьох працівників поранено.



Двох жителів Запоріжжя поранено під час ранкової атаки, пошкоджено десятки житлових будинків. Жінка загинула у Львівській області. Пошкоджено магістральну трубу теплопостачання.



Військові аналітики DeepState повідомили , що російські солдати захопили село Григорівка Покровської громади Донецької області.