Партизани влаштували диверсію на залізниці під Маріуполем: зіткнулися російські локомотиви

Наслідки диверсії на залізниці під Маріуполем. Фото: «Маріуполь. Спротив»

Партизани пошкодили залізничне полотно в районі перегону між станціями «Кальчик» та «Маловодне» на півночі Маріупольського району. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради із посиланням на партизанський рух «Маріуполь. Спротив».



В результаті диверсії зіткнулися два локомотиви та пошкоджені лінії електропередач.



«Росіяни почали укладати залізничні рейки у районі села Маловодне у травні 2024 року. Саме в цьому місці окупанти прагнули поєднати нове російське залізничне полотно з українською гілкою Маріуполь-Волноваха», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, що у Маріуполі хочуть звести 50-метровий монумент російським окупантам, створити пам'ятник доручив голова Кремля Володимир Путін.