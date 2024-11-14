В Горлівці стався обстріл. Фото: телеграм-канал

Оновлено о 15.30. Тимчасово захоплене місто Горлівка Донецької області вранці 14 листопада потрапило під обстріл. Про це повідомив глава окупаційної адміністрації міста Іван Приходько. Він заявив про поранення 14 осіб.

Обстріл припав на центральний район Горлівки. Постраждали люди, які перебували на зупинці громадського транспорту.





Раніше ми писали, що 14 листопада близько 9:00 у місті Слов'янськ Донецької області пролунало три вибухи.