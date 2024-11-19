Армія РФ за добу втратила 17 танків і 1610 солдатів

Загальні бойові втрати армії РФ за минулу добу орієнтовно склали 1610 осіб особового складу та 17 танків. Про це йдеться у звіті Генерального штабу.
Крім того, ЗСУ знищили 33 бойові броньовані машини окупантів, 46 артилерійських систем і 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Українські військові також ліквідували 120 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 17 машин спеціальної техніки.
Раніше повідомлялося, що загальні бойові втрати російської армії за добу орієнтовно склали 1690 осіб особового складу та 19 танків.
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