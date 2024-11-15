Стадіон «Сталь» в окупованому Алчевську перетворився на занедбану зону

Стадіон «Сталь» в Алчевську став занедбаною зоною під окупацією. Фото: Денис Казанський

У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області футбольний стадіон «Сталь» перетворився на занедбану зону. Фото опублікував український журналіст Денис Казанський.



«Здається, що на фото Чорнобильська зона, але насправді це Алчевськ, що "процвітає", в який 10 років тому прийшов руський мир», — написав кореспондент.

За 10 років окупації місцевий стадіон в Алчевську перетворився на пустир. Фото: Денис Казанський

Він також зазначив, що вхід на стадіон «Сталь», де колись дуже успішно грала місцева однойменна команда та перемагала «Шахтар», тепер не впізнати.



«Біля входу на стадіон — покинутий ресторан "Сталь". Раніше працював, тепер нікому не потрібний. За 10 років все заросло бур'янами й перетворилося на смітник», — додав Казанський.



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