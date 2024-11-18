Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Масований удар РФ по Україні. В уряді розповіли, яка зараз ситуація в областях

18 листопада 2024, 19:43

Масований удар РФ по Україні. В уряді розповіли, яка зараз ситуація в областях

Наслідки масованої атаки РФ на Україну 17 листопада. Фото: ДСНС Наслідки масованої атаки РФ на Україну 17 листопада. Фото: ДСНС

По всій країні продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашньої атаки Росії на енергетичну систему України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, енергетики у цілодобовому режимі ремонтують пошкоджене обладнання.

«За цей час вдалося відновити подачу світла, тепла та води для мешканців Вінницької, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей. Наразі без електропостачання залишаються близько 220 тисяч абонентів в Одеській області, де ситуація найскладніша, і на Дніпропетровщині», – розповів Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що в Одесі відновлюють водопостачання.

«Заживлені водонасосні станції міста, забезпечене підвезення технічної води. Триває відновлення централізованого опалення. Важливі соціальні об'єкти мають генератори. Координуємо роботу з ОВА щодо актуальних потреб. Розгорнуті «Пункти незламності», де люди можуть підзарядитися та отримати доступ до необхідного», – заявив він.

Нагадаємо, що 18 листопада через масовану атаку РФ у більшості регіонів України діяли графіки відключення світла.

ТЕГИ

Місця
Росія Україна
Люди
Денис Шмигаль
Інше
Війна Атака Енергетика Світло Наслідки вода Тепло

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:07
В окупованій Горлівці дрон атакував маршрутку: 10 людей поранено
10:30
В окупованому Криму активісти підняли український прапор
07:40
Війська РФ просунулися у Часовому Яру та ще біля кількох населених пунктів — DeepState
23:10
Головне за день: Ракети – навіть над Ужгородом та Буковелем. Масована атака по Україні
23:03
Головне за день: «Паспорти ДНР» більше не дійсні. Росармія окупувала селище на Донбасі
17:00
З грудня жителів окупації без російських паспортів вважатимуть «іноземцями»
23:36
Головне за день: Про що говорили Путін та Шольц. На Донеччині РФ захопила село повторно
22:49
Окуповану Горлівку знову атакують безпілотники: «ДНР» заявила про поранення мирних жителів
22:40
У Горлівці 50 тис. людей без світла та тепла. «ДНР» знайшла заміну Жозі. Молебень проти ДТП у «ЛНР» — дайджест ►
16:17
На окупованій Харківщині троє російських військових дістали поранень через атаку дрона
12:05
На окупованій території Запорізької області погрожують «тяжкими наслідками» за відмову від паспорта РФ
11:01
Стадіон «Сталь» в окупованому Алчевську перетворився на занедбану зону
23:34
Головне за день: Військові РФ розстріляли жінку та родину. Обстріл Слов'янська та Горлівки
19:31
До Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни — Бойченко
16:18
Телеведучу з Маріуполя підозрюють у колабораціонізмі за пропаганду в окупації
15:38
У Маріуполі хочуть звести 50-метровий монумент російським окупантам: створити пам'ятник доручив Путін
15:30
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: багато постраждалих (оновлено)
14:30
Мігрантів змушують підписувати контракти з армією Росії на окупованих територіях України — ЦНС
14:10
У Луганську збудують полігон для дітей та підлітків: в ОВА розповіли, чому їх навчатимуть окупанти
12:32
В окупованому Криму обвалився міст: по ньому проїжджала вантажівка з морквою
усі новини
21:51
ЗСУ відбили механізований штурм російських військ під Кураховим: кадри
21:27
У ЄС підтвердили, що США дозволили Україні бити по Росії далекобійними ракетами
20:12
Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 19 листопада
19:43
Масований удар РФ по Україні. В уряді розповіли, яка зараз ситуація в областях
19:05
Зеленський із робочим візитом відвідав Краматорськ. Що розповіли президенту про ситуацію в області
18:28
Російські окупанти обстріляли Слов'янськ: пошкоджені підприємства та будинки
17:00
Українські морпіхи захопили позицію російської армії на Курахівському напрямку: у ЗСУ показали відео
16:30
По Костянтинівці та Слов'янській ТЕС нанесено авіаудари
15:55
Зеленський 19 листопада представить внутрішній План стійкості — ЗМІ
15:54
Війська Росії з артилерії вдарили по Костянтинівці та Сіверську: загинули три людини, ще дві – поранені
15:45
Зеленський перевірив будівництво оборонних споруд Донеччини
15:23
Зеленський приїхав до Покровська і подякував військовим за оборону
14:46
РФ атакувала Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М» — Повітряні сили
14:45
Прикордонники збили ракету Х-101 над Київською областю з ПЗРК
14:31
У Кремлі прокоментували рішення завдавати ударів ракетами ATACMS углиб Росії
14:20
У Кіровоградській області виявили нерозірвану ракету РФ
13:59
Україна повинна мати можливість застосовувати далекобійне озброєння вглиб РФ — Боррель
13:37
Росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі: є загиблі та поранені
13:00
Нові можливості для ветеранів: гранти на розвиток бізнесу (промо)
12:25
У МЗС Франції прокоментували дозвіл на удари далекобійними ракетами по РФ
усі новини
ВІДЕО
Колона бронетехніки російської армії під Кураховим. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили механізований штурм російських військ під Кураховим: кадри
18 листопада, 21:51
Штурм російської позиції на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські морпіхи захопили позицію російської армії на Курахівському напрямку: у ЗСУ показали відео
18 листопада, 17:00
Дим після прильоту у районі Слов'янської ТЕС. Фото: телеграм-канали По Костянтинівці та Слов'янській ТЕС нанесено авіаудари
18 листопада, 16:30
У Донецькій області будують оборонні споруди. Фото: кадр із відео Зеленський перевірив будівництво оборонних споруд Донеччини
18 листопада, 15:45
Зеленський відвідав Покровськ. Фото: телеграм українського президента Зеленський приїхав до Покровська і подякував військовим за оборону
18 листопада, 15:23
Прикордонники збили ракету Х-101 над Київщиною із ПЗРК. Фото: кадр із відео Прикордонники збили ракету Х-101 над Київською областю з ПЗРК
18 листопада, 14:45

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір