Масований удар РФ по Україні. В уряді розповіли, яка зараз ситуація в областях

Наслідки масованої атаки РФ на Україну 17 листопада. Фото: ДСНС

По всій країні продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашньої атаки Росії на енергетичну систему України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



За його словами, енергетики у цілодобовому режимі ремонтують пошкоджене обладнання.



«За цей час вдалося відновити подачу світла, тепла та води для мешканців Вінницької, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей. Наразі без електропостачання залишаються близько 220 тисяч абонентів в Одеській області, де ситуація найскладніша, і на Дніпропетровщині», – розповів Шмигаль.



Прем’єр зазначив, що в Одесі відновлюють водопостачання.



«Заживлені водонасосні станції міста, забезпечене підвезення технічної води. Триває відновлення централізованого опалення. Важливі соціальні об'єкти мають генератори. Координуємо роботу з ОВА щодо актуальних потреб. Розгорнуті «Пункти незламності», де люди можуть підзарядитися та отримати доступ до необхідного», – заявив він.

Нагадаємо, що 18 листопада через масовану атаку РФ у більшості регіонів України діяли графіки відключення світла.