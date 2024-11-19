На Сумщині багатоповерхівка потрапила під обстріл: є загиблі та поранені

Наслідки удару безпілотника по гуртожитку у Глухові Сумської області. Фото: Суспільне

У місті Глухів Сумської області російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Зазначається, що в результаті «прильоту» на цей час відомо про 6 загиблих, з них одна дитина. Поранено — 12 мешканців, у тому числі дві дитини

Видання «Суспільне» публікує фото з місця події, де видно, що в одному з під'їздів повністю обрушилися квартири на всіх поверхах.

За даними ЗМІ, у місті було чути два вибухи.

За даними ОВА, армія РФ атакувала двома «Шахедами» один із гуртожитків. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами можуть бути мешканці.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 17 листопада, ЗС РФ вдарили по багатоповерховому будинку в Сумах. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 11 людей, серед них двоє дітей. 80 людей отримали поранення.