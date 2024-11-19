За 1000 днів повномасштабної війни Росія завдала по Києву понад 2500 ударів ракетами й БпЛА

За 1000 днів повномасштабного вторгнення в Україну, армія РФ завдала по Києву понад 2 500 ударів ракетами та БпЛА. Ці дані озвучили у Київській міській військовій адміністрації.



Також за цей період у столиці України пролунало 1369 тривог, сумарною тривалістю 1553 години.

За цей час ЗС РФ застосували неймовірну кількість сучасного озброєння, а саме:

БпЛА різних модифікацій понад 1600;

крилатих ракет типу Х-101/Іскандер-К/Х-69 – майже 800;

балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23 – майже 90;

аеробалістичних ракет «Кинжал» – майже 40;

6 одиниць гіперзвукових ракет «Циркон».

«Тільки за цей рік Росія застосувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу! За 1000 днів Київ пережив з десяток масованих, комбінованих повітряних ударів. В наймасовішому з яких армія РФ запустила по нашому місту майже 80 ракет і БпЛА!», - зазначили у КМВА.



Нагадаємо, 17 листопада 2024 року країна-окупант запустила по Україні понад 210 цілей. ППО збила 102 ракети та 42 БпЛА.