За 1000 днів повномасштабної війни Росія завдала по Києву понад 2500 ударів ракетами й БпЛА

За 1000 днів повномасштабного вторгнення в Україну, армія РФ завдала по Києву понад 2 500 ударів ракетами та БпЛА. Ці дані озвучили у Київській міській військовій адміністрації.
Також за цей період у столиці України пролунало 1369 тривог, сумарною тривалістю 1553 години.
За цей час ЗС РФ застосували неймовірну кількість сучасного озброєння, а саме:
«Тільки за цей рік Росія застосувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу! За 1000 днів Київ пережив з десяток масованих, комбінованих повітряних ударів. В наймасовішому з яких армія РФ запустила по нашому місту майже 80 ракет і БпЛА!», - зазначили у КМВА.
Нагадаємо, 17 листопада 2024 року країна-окупант запустила по Україні понад 210 цілей. ППО збила 102 ракети та 42 БпЛА.
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