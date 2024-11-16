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Головне за день: «Паспорти ДНР» більше не дійсні. Росармія окупувала селище на Донбасі

16 листопада 2024, 23:03

Головне за день: «Паспорти ДНР» більше не дійсні. Росармія окупувала селище на Донбасі

Суспільство

В угрупуванні «ДНР» заявили , що не каратимуть мешканців окупованої території Донецької області, якщо ті до грудня не оформлять собі російські паспорти. Однак ті, хто не змінить український паспорт, автоматично вважатимуться іноземцями і позбудуться всіх російських соціальних пільг та виплат.

Життя в Херсоні сьогодні важке і небезпечне через постійні обстріли з боку російських військ. Місто регулярно страждає від ракетних ударів і місцеві жителі змушені пристосовуватися до нових суворих умов. Багато районів позбавлені стабільної подачі води та електрики, також жителі стикаються з нестачею тепла та газу — особливо з наближенням холодів. Херсонці продовжують жити в умовах безперервної загрози, а приватні будинки та інфраструктура щодня руйнуються. Про ситуацію у місті біля фронту — у репортажі «Новин Донбасу».

Бойові дії

 На Донеччині обстріли російських військ призвели до великих пожеж в адміністративних будівлях. Рятувальники гасили вогонь в адмінбудівлях та складських приміщеннях. Війська РФ завдали удару по селищу Осинове Куп'янської громади Харківської області, поранено троє людей. У Золочівській громаді Харківської області під мінометний обстріл потрапила бригада екстреної медичної допомоги.

Україна наразі веде випробування чотирьох ракет власного виробництва, розповів президент Володимир Зеленський.

Також він розповів, що ситуація на східних напрямках фронту складна. Армії окупанта вдається просуватися. Серед причин повільне наповнення бригад підготовленими людьми та комплектації зброєю.

Російська армія окупувала селище Максимівка у Волноваському районі Донецької області. Про це повідомляє аналітичний проект DeepState.

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