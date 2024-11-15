На окупованій території Запорізької області погрожують «тяжкими наслідками» за відмову від паспорта РФ

Примусова паспортизація на ТОТ (тимчасово окупована територія) Запорізької області продовжується, місцевому населенню погрожують через небажання отримувати паспорт РФ. Про це повідомляє рух опору на окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



Згідно з активістами опору окупантам у Мелітополі, без російського паспорта людей не поховають на кладовищі.



«Я не міг звернутись за медичною допомогою, бо без нього (паспорта) просто не обслуговують. Я прийшов до лікарні, а мені прямо сказали: "Якщо у вас немає російського паспорта, ми нічим не можемо вам допомогти"», - розповідають українці в окупації.



Зазначається, що без російського документа також неможливо влаштуватися на роботу, отримати медичну допомогу чи інші послуги.



У тому числі не приймають до закладів освіти, а про компенсацію за зруйноване житло можна і не мріяти.



Представники опору уточнюють, що до людей приходять в домівки й проводять «бесіди», змушуючи отримати паспорт громадянина РФ, залякуючи «тяжкими наслідками».



Раніше у тимчасово окупованому селі Григорівка Каховського району Херсонської області росіяни вимагали у місцевих жителів передавати овочі на потреби так званого «СВО».