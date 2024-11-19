У Брянській області Росії атаковано військову базу: жителі повідомляють про звуки детонації

Заграва після удару в районі військової бази у Брянській області Росії. Фото: ВЧК-ОГПУ/Telegram

Ракетну небезпеку оголошували цієї ночі у Брянській області РФ, мешканці міста Карачова повідомили про атаку на військову базу, пише видання ASTRA.

На відео місцевих жителів відображено заграву та звуки детонації.

Зазначається, що про ракетну небезпеку в Брянській області в ніч з 18 на 19 листопада повідомили моніторингові канали, місцеві жителі та паблики. У регіоні працювала сирена та оповіщення населення. Місцева влада повідомляла лише про атаку БПЛА. Губернатор повідомив про 8 збитих за ранок безпілотників.

Жителі міста Карачова Брянської області масово всю ніч повідомляли у місцевих чатах та пабликах про вибухи, детонацію та атаку на «військову базу», також з'явилися кілька відео з Карачівського району, на яких чути детонацію і видно заграву.

У Карачеві знаходиться 67 арсенал ГРАУ (в/ч 55443). Чи точно сьогодні вночі вражений арсенал, невідомо. Система моніторингу пожеж NASA пожеж у районі Карачова не фіксує.

Раніше цей же арсенал за непідтвердженими даними атакували 8 жовтня. Також, за підтвердженими «Астрою» даними, цей же арсенал вже атакували як мінімум двічі: 28 червня 2024 року та у жовтні 2023 року.

Жителі Брянська та Карачова за даними на ранок 19 листопада повідомляють про нові звуки вибухів.