В окупованому Криму активісти підняли український прапор

У Криму активісти підняли український прапор на скелястому масиві Ільяс-Кая. Фото: Жовта Стрічка

Активісти руху «Жовта Стрічка» підняли синьо-жовтий прапор на найвищу точку Байдарської яйли – масив Ільяс-Кая у тимчасово окупованому Криму. Про це представники спротиву написали у телеграмі.



«Черговий доказ незламності українців навіть після 10 років окупації. Хочемо анонсувати, що 21 листопада, на День Гідності та Свободи ми проведемо всеукраїнську акцію "Жовта Стрічка" на підтримку громадянського спротиву українців в окупованих Росією територіях», - йдеться у заяві.



Раніше у тимчасово окупованому селі Григорівка Каховського району Херсонської області росіяни вимагали у місцевих жителів передавати овочі на потреби так званого «СВО».



Нагадаємо, на ТОТ Запорізької області місцевим жителям погрожують «важкими наслідками» за відмову від паспорта РФ.