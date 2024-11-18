В окупованому Криму активісти підняли український прапор

Активісти руху «Жовта Стрічка» підняли синьо-жовтий прапор на найвищу точку Байдарської яйли – масив Ільяс-Кая у тимчасово окупованому Криму. Про це представники спротиву написали у телеграмі.
«Черговий доказ незламності українців навіть після 10 років окупації. Хочемо анонсувати, що 21 листопада, на День Гідності та Свободи ми проведемо всеукраїнську акцію "Жовта Стрічка" на підтримку громадянського спротиву українців в окупованих Росією територіях», - йдеться у заяві.
Раніше у тимчасово окупованому селі Григорівка Каховського району Херсонської області росіяни вимагали у місцевих жителів передавати овочі на потреби так званого «СВО».
Нагадаємо, на ТОТ Запорізької області місцевим жителям погрожують «важкими наслідками» за відмову від паспорта РФ.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях