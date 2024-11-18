Україна виготовила перші 100 ракет та масштабувала виробництво вдосконалених «Нептунів»

Ракета «Нептун». Фото: «Укроборонпром»

Україна збільшує виробництво власних ракет. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за результатами зустрічі з українськими виробниками ракетного озброєння.



За його словами, 2024 року вже виробили перші 100 ракет.



«Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на більших відстанях. Також розробляються нові ракети-дрони, зокрема «Паляниця», яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору. Працюємо у цьому напрямку й з партнерами», – розповів голова Міноборони.

Нагадаємо, що в ЄС підтвердили, що США дозволили Україні бити по Росії далекобійними ракетами.