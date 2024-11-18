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Торецьк, Часів Яр, Сіверськ: Росія стягує сили на півночі Донецької області?

Дмитро Глушко
18 листопада 2024, 16:36

Торецьк, Часів Яр, Сіверськ: Росія стягує сили на півночі Донецької області?

Часів Яр. Кадр із відео 18-ї Слов'янської бригади Часів Яр. Кадр із відео 18-ї Слов'янської бригади

Яка ситуація зараз складається навколо Торецька Донецької області, і яку тактику використовує російська армія для штурму міста? Чи варто очікувати активізації боїв у районі Часового Яру та Сіверська найближчим часом? Чому російські війська зменшили темп на Краматорському напрямку? Відповіді на ці питання «Новинам Донбасу» дала речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

Анастасія Бобовнікова
Спікерка ОТУ «Луганськ»

 

— Яка зараз ситуація поблизу Торецька?

— У Торецьку зараз динамічна і складна ситуація. Ворог брав тактичну паузу на кілька тижнів, стягував свої сили. Зараз вони активізувалися на Торецькому напрямку, а точніше в Торецьку і селі Неліпівка. У Неліпівці ворог буквально вчора намагався атакувати з технікою, але підрозділи, які там стоять, дали гідну відсіч і ворога відкинули назад.

— Яку тактику Росія застосовує для штурму міста?

— У Торецьку ворог використовує «м'ясні штурми». Малі групи напирають і напирають на наших захисників. Саме особовим складом, оскільки техніка в міських боях не дуже ефективна. Але якщо ми говоримо в контексті техніки, то по Торецьку сильно працює артилерія. Можна сказати, що міста фактично немає.

 

«Ситуація для Слов'янська із захопленням Часового Яру не зміниться». Інтерв'ю з мером Вадимом Ляхом

— Чи падає бойовий дух в українській армії через безперервні накати росіян?

— Якщо говорити про мотивацію хлопців, то вона на високому рівні. Тому що всі вже хочуть закінчення війни і якомога швидше — перемоги. Саме перемоги, щоб відкинути окупантів з території України. Вже хочеться нарешті повернуться до своїх родин: повернутися до своїх дітей, рідних та близьких.

— Яка зараз ситуація поблизу Часового Яру? Чого очікувати на цьому напрямку?

— У Часовому Яру спокійніша обстановка. Але ми знаємо, що ворог уже стягує свої сили, невеликі групи перебігають через канал, намагаються там зібратися. Вони ховаються в нори, підвали й залишаються там на невизначений час, до тих пір, поки не накопичиться достатньо сил для штурму. На жаль, ми знаємо, що противник накопичив значну кількість особового складу, тому прогнозуємо, що найближчим часом активні бої біля Часів Яру відновляться.

— Чому на Краматорському напрямку противник так сильно зменшив темпи атак?

— Також біля Часів Яру противник не працює з технікою, оскільки канал «Сіверський Донець — Донбас» є подобою фортифікаційної споруди, яка не дає ворогу перетнути його з технікою. Для того, щоб це було можливо, необхідно звести переправи. Але для цього необхідна сприятлива ситуація, щоб не літало над головою [дронів], щоб було спокійніше. Але ми в жодному разі не дамо цього їм зробити і спокійної обстановки вони не дочекаються.

— Ви кажете, що противнику не вдається закріпитися на лівому березі каналу, але на карті DeepState ця територія вже окупована.

— Зараз ви можете бачити зміни на карті DeepState, але я попрошу всіх, хто її дивиться, уважніше ставитися до відкритих джерел. Оскільки ці карти ґрунтуються на відкритих джерелах, треба двічі перевіряти інформацію, яку ви споживаєте. Заходьте на офіційні джерела. Ситуація нестабільна, тому не довіряйте емоційним засобам інформації.

— Останнім часом противник намагається прорватися на Сіверському напрямку, яка ситуація в цій зоні?

— На Сіверському напрямку ворог наступає з технікою, на відміну від інших напрямків. Буквально нещодавно був великий штурм, коли 25 одиниць техніки противника було знищено, серед них 10 танків, зокрема Т-90. Сучасні російські танки. 12 БМП, 2 МТЛБ і 1 ЗУ-23-2. Також було ліквідовано понад 100 осіб противника.

Знищена колона бронетехніки ЗС РФ на Сіверському напрямку. Кадр із відео

— Середньодобова температура значно впала, а земля вже не просихає, як це позначиться на обстановці на полі бою?

— На Донеччині та Луганщині вже почався холодний період, сьогодні навіть випав сніг, хоча дороги ще сильно не розмило, як це зазвичай буває в холоди. Наближаються дощі, сніг, туман, усе це проявлятиметься у великій багнюці, донецький чорнозем буде просто непрохідний для російської техніки. У туман і вітер буде важко літати ворожим FPV і БпЛА. Але, на жаль, ці погодні умови не зможуть зупинити штурми росіян. Натомість ми знаємо, що вони не готуються до холоду: не екіпірують свій особовий склад, відповідно до зимового періоду. Тому росіяни будуть бігти й замерзати. А ми матимемо перевагу над ворогом.

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