На окупованій Харківщині троє російських військових дістали поранень через атаку дрона

На окупованій Харківщині російські військові зазнали поранень внаслідок атаки безпілотника. Фото: ASTRA

Трьох військовослужбовців армії РФ було поранено внаслідок атаки безпілотника в окупованому селі Харківської області на кордоні з РФ. Про це повідомляє видання ASTRA.

За даними видання, 13 листопада ЗСУ двічі атакували позиції ЗС РФ у селі Сотницький Козачок у Харківській області.

«Вранці село зазнало мінометного обстрілу, увечері — атаки дрона», — пише ASTRA.

В результаті було поранено трьох військовослужбовців: 41-річного Сергія А. та 42-річного Олександра Г. з військової частини 54708, а також 35-річного Івана Д. з в/ч 11744.

Всіх їх доставлено до шпиталю з осколковими пораненнями, йдеться в повідомленні.