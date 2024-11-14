До Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни — Бойченко

Близько 30% маріупольців, які виїхали з міста на початку повномасштабного вторгнення РФ, повернулися до окупації. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на мера Маріуполя Вадима Бойченка.



«Насамперед, це відбувається через російську пропаганду та відсутність власного житла. Людям нема де жити і вони не мають можливості відновити ті умови, які були у них до початку повномасштабного вторгнення, тому вони змушені повертатися до окупації. Тому спільним завданням для держави та місцевої влади є створення якісного та доступного соціального житла, яке збереже людей в Україні та стане основою для їхнього повернення з-за кордону», — розповів Бойченко на засіданні секції Асоціації міст України щодо тимчасово окупованих та деокупованих територій.

Чиновники на засіданні також обговорили інші причини, через які переселенці змушені повертатися до окупації. Було наголошено, що багато людей розраховують на компенсацію за втрачене житло, проте реалізація такого механізму потребує значних витрат.

Понад 73 тисячі українських сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло в раках програми «ЄВідновлення». Понад 10 тисяч житлових сертифікатів за другим етапом програми було згенеровано, з них понад 4 з половиною тисячі українських сімей вже перетворили свої житлові сертифікати на нове житло.



У вересні повідомлялося, що жителі Донеччини подали 10 157 заяв на отримання державної допомоги на відновлення пошкодженого житла. При цьому влада заборгувала людям 78,8 млн гривень.

