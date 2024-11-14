Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

До Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни — Бойченко

14 листопада 2024, 19:31

До Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни — Бойченко

Близько 30% маріупольців, які виїхали з міста на початку повномасштабного вторгнення РФ, повернулися до окупації. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на мера Маріуполя Вадима Бойченка.

«Насамперед, це відбувається через російську пропаганду та відсутність власного житла. Людям нема де жити і вони не мають можливості відновити ті умови, які були у них до початку повномасштабного вторгнення, тому вони змушені повертатися до окупації. Тому спільним завданням для держави та місцевої влади є створення якісного та доступного соціального житла, яке збереже людей в Україні та стане основою для їхнього повернення з-за кордону», — розповів Бойченко на засіданні секції Асоціації міст України щодо тимчасово окупованих та деокупованих територій.

Чиновники на засіданні також обговорили інші причини, через які переселенці змушені повертатися до окупації. Було наголошено, що багато людей розраховують на компенсацію за втрачене житло, проте реалізація такого механізму потребує значних витрат.

Понад 73 тисячі українських сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло в раках програми «ЄВідновлення». Понад 10 тисяч житлових сертифікатів за другим етапом програми було згенеровано, з них понад 4 з половиною тисячі українських сімей вже перетворили свої житлові сертифікати на нове житло.

У вересні повідомлялося, що жителі Донеччини подали 10 157 заяв на отримання державної допомоги на відновлення пошкодженого житла. При цьому влада заборгувала людям 78,8 млн гривень.

ТЕГИ

Місця
Маріуполь
Люди
переселенці

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:31
До Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни — Бойченко
16:18
Телеведучу з Маріуполя підозрюють у колабораціонізмі за пропаганду в окупації
15:38
У Маріуполі хочуть звести 50-метровий монумент російським окупантам: створити пам'ятник доручив Путін
15:30
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: багато постраждалих (оновлено)
14:30
Мігрантів змушують підписувати контракти з армією Росії на окупованих територіях України — ЦНС
14:10
У Луганську збудують полігон для дітей та підлітків: в ОВА розповіли, чому їх навчатимуть окупанти
12:32
В окупованому Криму обвалився міст: по ньому проїжджала вантажівка з морквою
12:20
У «ДНР» понад 19 тисяч абонентів залишаються без світла
10:59
На фронті загинув російський полковник, причетний до вбивства окупантів
10:35
Двоє людей загинули і восьмеро поранені на Донеччині за добу через російські обстріли
09:08
Військові РФ прорвалися у Куп'янськ і висадили десант — DeepState
06:40
Російські війська окупували Іллінку — DeepState
23:00
Головне за день: У Севастополі ліквідовано військового РФ. Окупанти просуваються у Торецьку
22:55
У «ДНР» поки не знають, де розселяти людей із зруйнованих міст Донеччини
19:30
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
16:25
«Ситуація не райдужна»: В окупованій Горлівці без світла залишилося 60 тисяч людей
14:33
Російські війська зайшли до центру Торецька Донецької області — BILD
12:12
В окупованій Григорівці росіяни вимагають овочі на потреби «СВО»
09:55
На окупованій Луганщині через свавілля російських військових зростає кількість ДТП – ОВА
23:00
Головне за день: Скільки років потрібно для виплат за зруйноване житло? РФ знову атакує Харків
усі новини
21:40
Одесу атакують російські дрони — лунають вибухи
20:43
Зеленський анонсував внутрішній План стійкості для українців
19:31
До Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни — Бойченко
18:53
В 2014 році вивішував прапор РФ над Луганськом, а тепер — дає свідчення: ЗСУ взяли полон колабораціоніста
18:14
КНДР могла передати РФ артилерійські системи Koksan — Defense Express
17:22
Ножем бив по голові, шиї та спині: у Слов'янську рецидивіст через борг жорстоко вбив сусіда
17:13
«Вагнерівець» з Харкова заочно отримав довічний термін за держзраду
16:55
ЗСУ вдарили по військовому об'єкту в Бєлгороді — ЗМІ
16:53
Обстріл Слов'янська: під удар потрапив екіпаж патрульних, поранений поліцейський
16:27
Нардепу Шевченку повідомили про підозру: раніше він заявив, що Зеленського «змусять піти», якщо не розпочне переговори з РФ
16:18
Телеведучу з Маріуполя підозрюють у колабораціонізмі за пропаганду в окупації
16:16
Польща перекинула корейські танки ближче до російського кордону
15:40
Суд у РФ вперше визнав, що ФСБ під виглядом українців провокує росіян на скоєння злочинів
15:38
У Маріуполі хочуть звести 50-метровий монумент російським окупантам: створити пам'ятник доручив Путін
15:30
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: багато постраждалих (оновлено)
14:43
У Лиманській громаді рятувальники ліквідували дві пожежі
14:30
Мігрантів змушують підписувати контракти з армією Росії на окупованих територіях України — ЦНС
14:10
У Луганську збудують полігон для дітей та підлітків: в ОВА розповіли, чому їх навчатимуть окупанти
13:21
На околицях Тернів Донеччини армія РФ розстріляла місцеву жительку
13:14
Київ обмірковує прискорений графік переговорів із Москвою — NYT
усі новини
ВІДЕО
Залізобетонний міст обвалився в окупованому Криму. Фото: Baza В окупованому Криму обвалився міст: по ньому проїжджала вантажівка з морквою
14 листопада, 12:32
БМП Bradley наїхав на дві міни біля Новогродівки. Фото: кадр із відео Екіпаж БМП Bradley вижив після підриву на двох мінах
14 листопада, 12:25
Удари ЗСУ по бронетехніці росіян на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники не дали росіянам прорвати оборону під Кураховим: ЗСУ знищили танки та бронемашини
14 листопада, 11:46
Будівля Слов'янського педагогічного університету зазнала пошкоджень через російський удар вранці 14 листопада. Фото: Донбас оперативний У Слов'янській МВА розповіли про наслідки російського удару
14 листопада, 11:19
ЗС РФ на Покровському напрямку використовують мото, багі та гольф-кари. Фото: кадр із відео На Покровському напрямку в окупантів дефіцит бронетехніки: використовують мотоцикли, автомобілі, баггі та гольф-кари
14 листопада, 09:55
З військової частини під Новосибірськом російські солдати влаштували масову втечу. Скріншот відео Російські солдати розгромили військову частину та влаштували масову втечу
14 листопада, 08:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір