У Маріуполі хочуть звести 50-метровий монумент російським окупантам: створити пам'ятник доручив Путін

У Маріуполі хочуть створити 50-метровий монумент російським окупантам. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Створити пам'ятник «визволителям Маріуполя» доручив голова Кремля Володимир Путін. Його планують звести на березі моря, додавши герб Росії.



«Таким чином, загарбники намагаються героїзувати вбивць, які у 2022 році системно знищували місто, взявши його у тримісячну облогу. Внаслідок цього щонайменше 22 тисячі мирних жителів загинули. Окупантам важливо нав'язати викривлену версію подій дітям. Дітей намагаються русифікувати та стерти їхню українську ідентичність», – зазначили в мерії.

Нагадаємо, що в Луганську російські окупанти збудують полігон, де навчатимуть молодь управлінню БПЛА.