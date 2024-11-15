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Головне за день: Про що говорили Путін та Шольц. На Донеччині РФ захопила село повторно

15 листопада 2024, 23:36

Головне за день: Про що говорили Путін та Шольц. На Донеччині РФ захопила село повторно

Політика

 Канцлер Німеччини Шольц та голова Кремля Путін протягом години розмовляли телефоном, повідомило Reuters джерело в уряді Німеччини. Востаннє вони спілкувалися телефоном у грудні 2022-го. Зазначається, що Шольц засудив війну РФ проти України, а також закликав Путіна припинити її та вивести війська. Крім того, канцлер закликав Росію бути готовою до переговорів із Україною. Напередодні цієї розмови Шольц зателефонував президенту Володимиру Зеленському.

Зеленський прокоментував цей дзвінок. За його словами, такі контакти є метою Путіна. Президент наголосив, що «Мінська-3» не буде — Україні потрібний реальний мир.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати масове виробництво дронів-камікадзе в КНДР. Виробництво дронів було ініційовано ще у серпні, і тепер йдеться про широке використання.

США щотижня відправлятимуть Україні зброю, щоб встигнути виділити всю допомогу, що залишилася, на 7,1 млрд доларів до приходу Дональда Трампа до Білого дому.

Економіка

 Близько 50% виробленої сталі в Україні стане неконкурентоспроможною , якщо російські окупаційні війська захоплять Покровськ у Донецькій області, пише Bloomberg. Справа в тому, що там знаходиться найбільший у країні виробник коксівного вугілля ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» (група «Метінвест»). Це єдине приватне підприємство в країні, яке видобуває коксівне вугілля — його використовують у виробництві сталі.

Суспільство

 У Покровську ситуація з безпекою погіршується щодня, у місті залишається понад 11 тисяч жителів, серед них – 49 дітей. Опалювальний сезон не розпочнеться.

Часів Яр вже майже зруйнований , в'їхати в місто фактично неможливо. У громаді залишається трохи більше ніж 300 осіб.

З державного бюджету до кінця року Донеччина отримає 376,7 млн. гривень, щоб забезпечити житлом 169 ветеранів. Йдеться про учасників бойових дій з числа переселенців, осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2 груп та сімей загиблих військових.

У Донецькій області з початку року було відремонтовано захисні споруди у 26 школах, восьми дитячих садках та двох лікарнях. На це витратили близько 50 мільйонів гривень.

Кабмін оновив критерії бронювання від мобілізації та критерії для отримання підприємствами та організаціями критичності. Насамперед регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер узгоджуватимуться з Міноборони та Мінекономіки.

У мережі повідомили про стрілянину, що сталася на Київщині нібито за участю представника ТЦК та СП. У свою чергу, Міноборони прокоментувало ситуацію, що зараз склалася, зараз ведеться перевірка.

На окупованій території Запорізької області без російського паспорта неможливо влаштуватися на роботу, отримати медичну допомогу чи інші послуги. Представники опору уточнюють, що до людей приходять до будинків і проводять «бесіди», змушуючи отримати паспорт громадянина РФ, залякуючи «тяжкими наслідками».

У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області футбольний стадіон "Сталь" перетворився на покинуту зону.

Бойові дії

 РФ вдарила по селищу Новодмитрівка трьома КАБами. Пошкоджено 12 житлових будинків, три адмінбудівлі, у тому числі сільраду. Немає електроенергії та газопостачання. Одна людина постраждала у селі Шевченка Волноваського району, пошкоджено житловий будинок.

На території Курахівської ТЕС підірвано димарі. З двох труб вистій 250 метрів залишилася одна, яка нахилилася. Окупаційні війська штурмують Курахове з півночі, півдня та сходу, щоб контролювати логістично необхідну для ЗСУ трасу Н15 Запоріжжя — Донецьк.

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення п'ятьох мирних жителів внаслідок обстрілів 15 листопада. Пошкоджено шість житлових будівель, завод та центр технічної творчості у Центрально-Міському районі, а також котельня у Микитівському районі Горлівки.

За даними аналітиків DeepState, російська армія окупувала село Рівне Донецької області. Це село звільнили ЗСУ під час контрнаступу у 2023 році.

На зустрічі з жителями Глушківського району Курської області колишній губернатор краю Роман Старовойт заявив , що мародерством займалися не лише цивільні, а й російські військові.

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