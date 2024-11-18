У ЄС підтвердили, що США дозволили Україні бити по Росії далекобійними ракетами

Ракета ATACMS. Фото: Lockheed Martin

США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів. Про це повідомило видання «Європейська правда» з посиланням на слова голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.



За його словами, це не так і багато, якщо говорити про відстань.



«Це не велика відстань. Вона не досягає далеко вглиб країни. Але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю», – заявив Боррель.

Нагадаємо, що 17 листопада різні американські ЗМІ повідомили про те, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні бити по Росії далекобійними ракетами ATACMS.