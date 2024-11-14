Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: Військові РФ розстріляли жінку та родину. Обстріл Слов'янська та Горлівки

14 листопада 2024, 23:34

Головне за день: Військові РФ розстріляли жінку та родину. Обстріл Слов'янська та Горлівки

Політика

 Україна обмірковує прискорений графік переговорів із Російською Федерацією щодо припинення вогню. Такий переговорний план просуває нещодавно обраний на пост президента США Дональд Трамп. Про це пише американське видання The New York Times.

З КНДР російським окупантам перевозяться самохідно-артилерійські установки Koksan. Лише знімок не дозволяє нині судити про масштаб можливої передачі таких САУ для російських військ. Хоча орієнтовна кількість наявних у північнокорейського режиму M-1989 Koksan не відома.

На окупованій території на Донеччині перебої з електропостачанням. Знеструмлено понад 200 підстанцій, найбільше фіксують проблеми з електрикою у Горлівці.

Суспільство

 На Донеччині затвердили примусову евакуацію мешканців Великоновосілківської громади з дітьми.

Близько 30% маріупольців, які виїхали з міста на початку повномасштабного вторгнення РФ, повернулися до окупованого міста. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Суд у РФ вперше визнав , що ФСБ під виглядом українців провокує росіян на скоєння злочинів. Так, у вироку Орловського суду у справі про «конфіденційну співпрацю з представником України» сказано, що користувач месенджера Telegram «Тімур», який видавав себе за представника України, діяв у рамках «оперативного експерименту», що проводиться співробітниками УФСБ Росії.

У Маріуполі хочуть створити 50-метровий монумент російським окупантам. Створити пам'ятник «визволителям Маріуполя» доручив голова Кремля Володимир Путін. Його планують звести на березі моря, додавши герб Росії.

На окупованих територіях України поліцейські чинять тиск на мігрантів із Центральної Азії і змушують їх укладати контракти з армією РФ.

У Луганську окупанти планують відкрити полігон на базі Центру військово-спортивної підготовки «Воїн», що діє у місті з 2024 року. Там навчатимуть молодь управлінню БПЛА.

Російська армія пострілом вбила жінку в селі Терни Лиманської громади Донецької області. Це сталося 10 листопада. Військові побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих будинків та відкрили по жінці вогонь.

Бойові дії

 Через атаку російських безпілотників в Одесі загинула одна людина, вісім поранено. Пошкоджено житлові будинки, церкву, авто, магістральний трубопровід теплопостачання. Припинено роботу однієї з котелень міста.

У Слов'янську під обстріл потрапив екіпаж патрульної поліції. Один поліцейський зазнав поранення ноги, пошкоджено службовий автомобіль. Російські війська вдарили по Кураховому та Аннівці на Донеччині. Одна людина загинула, троє поранено. Пошкоджено будинки та споруди, численні багатоповерхівки, будинки приватного сектору. Внаслідок чергового авіаудару по Костянтинівці, постраждали четверо людей. Російський дрон атакував авто у Покровському районі: поранено матір та батько, загинув син.

Окупована Горлівка вранці потрапила під обстріл, поранено 14 людей. Постраждали люди, які перебували на зупинці громадського транспорту.

ЗСУ завдали ракетного удару по одному з майданчиків із військовою технікою, розташованою на вулиці Садова в російському Білгороді. За непідтвердженими даними, під час удару постраждало кілька солдатів строкової служби.

Перші танки K2, вироблені південнокорейським концерном Hyundai Rotem, надійшли до 9-ї Браневської бронекавалерійської бригади. Військова частина, що отримала танки, знаходиться в польському місті Бранево за кілька кілометрів від області Калінінграда РФ.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ спростовують окупацію селища Іллінка на Донеччині. На її околицях постійно точаться бої з росіянами, але підрозділи ЗСУ «міцно тримають позиції».

За даними аналітиків Deep State, дві колони російської техніки змогли увійти до Куп'янська та висадити десант, який розосередився по будинках у районі Сватівської вулиці.

«Новини Донбасу» у відеоформаті:

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:34
Головне за день: Військові РФ розстріляли жінку та родину. Обстріл Слов'янська та Горлівки
19:31
До Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни — Бойченко
16:18
Телеведучу з Маріуполя підозрюють у колабораціонізмі за пропаганду в окупації
15:38
У Маріуполі хочуть звести 50-метровий монумент російським окупантам: створити пам'ятник доручив Путін
15:30
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: багато постраждалих (оновлено)
14:30
Мігрантів змушують підписувати контракти з армією Росії на окупованих територіях України — ЦНС
14:10
У Луганську збудують полігон для дітей та підлітків: в ОВА розповіли, чому їх навчатимуть окупанти
12:32
В окупованому Криму обвалився міст: по ньому проїжджала вантажівка з морквою
12:20
У «ДНР» понад 19 тисяч абонентів залишаються без світла
10:59
На фронті загинув російський полковник, причетний до вбивства окупантів
10:35
Двоє людей загинули і восьмеро поранені на Донеччині за добу через російські обстріли
09:08
Військові РФ прорвалися у Куп'янськ і висадили десант — DeepState
06:40
Російські війська окупували Іллінку — DeepState
23:00
Головне за день: У Севастополі ліквідовано військового РФ. Окупанти просуваються у Торецьку
22:55
У «ДНР» поки не знають, де розселяти людей із зруйнованих міст Донеччини
19:30
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
16:25
«Ситуація не райдужна»: В окупованій Горлівці без світла залишилося 60 тисяч людей
14:33
Російські війська зайшли до центру Торецька Донецької області — BILD
12:12
В окупованій Григорівці росіяни вимагають овочі на потреби «СВО»
09:55
На окупованій Луганщині через свавілля російських військових зростає кількість ДТП – ОВА
усі новини
23:34
Головне за день: Військові РФ розстріляли жінку та родину. Обстріл Слов'янська та Горлівки
23:00
Одесу атакували російські дрони: є жертви (оновлено)
22:24
Бувають випадки, коли люди повертаються до прифронтових міст Донеччини, не розуміючи, як це небезпечно — Філашкін
20:43
Зеленський анонсував внутрішній План стійкості для українців
19:31
До Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни — Бойченко
18:53
В 2014 році вивішував прапор РФ над Луганськом, а тепер — дає свідчення: ЗСУ взяли полон колабораціоніста
18:14
КНДР могла передати РФ артилерійські системи Koksan — Defense Express
17:22
Ножем бив по голові, шиї та спині: у Слов'янську рецидивіст через борг жорстоко вбив сусіда
17:13
«Вагнерівець» з Харкова заочно отримав довічний термін за держзраду
16:55
ЗСУ вдарили по військовому об'єкту в Бєлгороді — ЗМІ
16:53
Обстріл Слов'янська: під удар потрапив екіпаж патрульних, поранений поліцейський
16:27
Нардепу Шевченку повідомили про підозру: раніше він заявив, що Зеленського «змусять піти», якщо не розпочне переговори з РФ
16:18
Телеведучу з Маріуполя підозрюють у колабораціонізмі за пропаганду в окупації
16:16
Польща перекинула корейські танки ближче до російського кордону
15:40
Суд у РФ вперше визнав, що ФСБ під виглядом українців провокує росіян на скоєння злочинів
15:38
У Маріуполі хочуть звести 50-метровий монумент російським окупантам: створити пам'ятник доручив Путін
15:30
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: багато постраждалих (оновлено)
14:43
У Лиманській громаді рятувальники ліквідували дві пожежі
14:30
Мігрантів змушують підписувати контракти з армією Росії на окупованих територіях України — ЦНС
14:10
У Луганську збудують полігон для дітей та підлітків: в ОВА розповіли, чому їх навчатимуть окупанти
усі новини
ВІДЕО
Залізобетонний міст обвалився в окупованому Криму. Фото: Baza В окупованому Криму обвалився міст: по ньому проїжджала вантажівка з морквою
14 листопада, 12:32
БМП Bradley наїхав на дві міни біля Новогродівки. Фото: кадр із відео Екіпаж БМП Bradley вижив після підриву на двох мінах
14 листопада, 12:25
Удари ЗСУ по бронетехніці росіян на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники не дали росіянам прорвати оборону під Кураховим: ЗСУ знищили танки та бронемашини
14 листопада, 11:46
Будівля Слов'янського педагогічного університету зазнала пошкоджень через російський удар вранці 14 листопада. Фото: Донбас оперативний У Слов'янській МВА розповіли про наслідки російського удару
14 листопада, 11:19
ЗС РФ на Покровському напрямку використовують мото, багі та гольф-кари. Фото: кадр із відео На Покровському напрямку в окупантів дефіцит бронетехніки: використовують мотоцикли, автомобілі, баггі та гольф-кари
14 листопада, 09:55
З військової частини під Новосибірськом російські солдати влаштували масову втечу. Скріншот відео Російські солдати розгромили військову частину та влаштували масову втечу
14 листопада, 08:40

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір