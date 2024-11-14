Головне за день: Військові РФ розстріляли жінку та родину. Обстріл Слов'янська та Горлівки

Політика



Україна обмірковує прискорений графік переговорів із Російською Федерацією щодо припинення вогню. Такий переговорний план просуває нещодавно обраний на пост президента США Дональд Трамп. Про це пише американське видання The New York Times.



З КНДР російським окупантам перевозяться самохідно-артилерійські установки Koksan. Лише знімок не дозволяє нині судити про масштаб можливої передачі таких САУ для російських військ. Хоча орієнтовна кількість наявних у північнокорейського режиму M-1989 Koksan не відома.



На окупованій території на Донеччині перебої з електропостачанням. Знеструмлено понад 200 підстанцій, найбільше фіксують проблеми з електрикою у Горлівці.



Суспільство



На Донеччині затвердили примусову евакуацію мешканців Великоновосілківської громади з дітьми.



Близько 30% маріупольців, які виїхали з міста на початку повномасштабного вторгнення РФ, повернулися до окупованого міста. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.



Суд у РФ вперше визнав , що ФСБ під виглядом українців провокує росіян на скоєння злочинів. Так, у вироку Орловського суду у справі про «конфіденційну співпрацю з представником України» сказано, що користувач месенджера Telegram «Тімур», який видавав себе за представника України, діяв у рамках «оперативного експерименту», що проводиться співробітниками УФСБ Росії.



У Маріуполі хочуть створити 50-метровий монумент російським окупантам. Створити пам'ятник «визволителям Маріуполя» доручив голова Кремля Володимир Путін. Його планують звести на березі моря, додавши герб Росії.



На окупованих територіях України поліцейські чинять тиск на мігрантів із Центральної Азії і змушують їх укладати контракти з армією РФ.



У Луганську окупанти планують відкрити полігон на базі Центру військово-спортивної підготовки «Воїн», що діє у місті з 2024 року. Там навчатимуть молодь управлінню БПЛА.



Російська армія пострілом вбила жінку в селі Терни Лиманської громади Донецької області. Це сталося 10 листопада. Військові побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих будинків та відкрили по жінці вогонь.



Бойові дії



Через атаку російських безпілотників в Одесі загинула одна людина, вісім поранено. Пошкоджено житлові будинки, церкву, авто, магістральний трубопровід теплопостачання. Припинено роботу однієї з котелень міста.



У Слов'янську під обстріл потрапив екіпаж патрульної поліції. Один поліцейський зазнав поранення ноги, пошкоджено службовий автомобіль. Російські війська вдарили по Кураховому та Аннівці на Донеччині. Одна людина загинула, троє поранено. Пошкоджено будинки та споруди, численні багатоповерхівки, будинки приватного сектору. Внаслідок чергового авіаудару по Костянтинівці, постраждали четверо людей. Російський дрон атакував авто у Покровському районі: поранено матір та батько, загинув син.



Окупована Горлівка вранці потрапила під обстріл, поранено 14 людей. Постраждали люди, які перебували на зупинці громадського транспорту.



ЗСУ завдали ракетного удару по одному з майданчиків із військовою технікою, розташованою на вулиці Садова в російському Білгороді. За непідтвердженими даними, під час удару постраждало кілька солдатів строкової служби.



Перші танки K2, вироблені південнокорейським концерном Hyundai Rotem, надійшли до 9-ї Браневської бронекавалерійської бригади. Військова частина, що отримала танки, знаходиться в польському місті Бранево за кілька кілометрів від області Калінінграда РФ.



В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ спростовують окупацію селища Іллінка на Донеччині. На її околицях постійно точаться бої з росіянами, але підрозділи ЗСУ «міцно тримають позиції».



За даними аналітиків Deep State, дві колони російської техніки змогли увійти до Куп'янська та висадити десант, який розосередився по будинках у районі Сватівської вулиці.



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