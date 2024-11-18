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Зеленський із робочим візитом відвідав Краматорськ. Що розповіли президенту про ситуацію в області

18 листопада 2024, 19:05

Зеленський із робочим візитом відвідав Краматорськ. Що розповіли президенту про ситуацію в області

Президент України Володимир Зеленський та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: ОПУ

У місті Краматорськ Донецької області президент України Володимир Зеленський провів нараду з начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним та командувачем оперативно-тактичного угруповання «Луганськ», генерал-майором Михайлом Драпатим. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Драпатий доповів про ситуацію на ключових ділянках фронту, застосування різних типів дронів тактичного рівня та засобів РЕБ.

Президент заслухав доповідь про будівництво фортифікацій та мінних загороджень для посилення оборони області. Начальник Донецької ОВА зазначив, що до виконання робіт, окрім військово-інженерних підрозділів, також залучили працівників із різних регіонів країни та «Укрзалізниці».

Окремо Філашкін доповів про соціально-економічну ситуацію в області, а також про евакуацію дітей із певних районів. Так, на підконтрольній Україні території Донеччини мешкає близько 324 000 людей. За час проведення обов'язкової евакуації перемістили понад 318 000 людей, у тому числі 37 000 дітей.

Крім того, під час наради обговорили перебіг опалювального сезону. В області запустили 86% котелень із тих, роботу яких планували забезпечити. Тепло є у більшості багатоквартирних будинків, закладів охорони здоров'я та освіти. Водночас неможливо розпочати опалювальний сезон у Покровській громаді для мешканців багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перевірив будівництво оборонних споруд у Донецькій області.

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Вадим Філашкін Михайло Драпатий
Місця
Донецька область Краматорськ Покровська громада
Інше
Війна евакуація Ситуація на фронті Опалювальний сезон оборона Населення

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