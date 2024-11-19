Армія РФ обстріляла Донецьку область: троє жителів загинули, семеро поранені

Через обстріли ЗС РФ на Донеччині постраждали 10 осіб. Фото: Філашкін

Минулої доби, 18 листопада, росіяни вбили трьох жителів Донецької області: двох у Костянтинівці та одного у Сіверську. Про це у телеграмі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 7 людей в області за добу дістали поранення. П'ятеро людей було поранено у Костянтинівці, по одному у Мирнограді та Кураховому», — уточнив голова Донецької обласної військової адміністрації.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2877 осіб убитими й 6425 - пораненими.



Раніше російські окупанти обстріляли Слов'янськ, пошкодивши підприємства та будинки.