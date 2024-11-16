З грудня жителів окупації без російських паспортів вважатимуть «іноземцями»

В угрупуванні «ДНР» заявили, що не каратимуть мешканців окупованої території Донецької області, якщо ті до грудня не оформлять собі російські паспорти. Однак ті, хто не змінить український паспорт, автоматично вважатимуться іноземцями і їх позбудуть всіх російських соціальних пільг та виплат.



Раніше угруповання видавало свої «документи». Проте «паспорт ДНР» перестане діяти в окупації з 1 грудня. Цього ж дня закінчиться термін дії так званих «адресних довідок» та інших документів, які «ДНР» видавала місцевим жителям для підтвердження права на власність, якщо така є.



Людям, які мають майно в окупації, але не мають російських документів, пропонуватимуть оформляти «посвідку на проживання», як іноземцям.



Як повідомлялося, примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжується, місцевому населенню погрожують через небажання отримувати паспорт РФ.



З 2025 року на окупованих територіях України люди зможуть отримати безплатно пільгові ліки лише за умови російського громадянства.



Українці, які на тимчасово окупованих територіях отримали примусовий російський паспорт, не нестимуть за це відповідальності, заявили в міністерстві юстиції України.