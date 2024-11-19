Війська РФ просунулися в Торецьку Донецької області, а також біля ще 7 населених пунктів — DeepState

За останню добу російські окупаційні війська просунулися біля низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.
Повідомляється, що агресор просунувся у Калинівці.
Також російські війська мали успіх у Торецьку.
Відзначено просування військ агресора у Кураховому.
Крім того, ЗС РФ просунулися у Берестках.
Певний успіх російські окупаційні війська мали також біля Часового Яру.
Просування військ противника відзначено і в районі Погребків, Юріївки та Роздольного.
У Генеральному штабі станом на 22:00 18 листопада зазначили, що на Торецькому напрямку на Донеччині сталося чотири бойові зіткнення. Зокрема, противник штурмував позиції українських підрозділів біля Щербинівки та в районі Торецька, всі атаки ЗС РФ відбиті.