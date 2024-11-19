Війська РФ просунулися в Торецьку Донецької області, а також біля ще 7 населених пунктів — DeepState

На карте відзначено просування російських окупаційних військ біля Юріївки Донецької області. Карта DeepState

За останню добу російські окупаційні війська просунулися біля низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

Повідомляється, що агресор просунувся у Калинівці.

Також російські війська мали успіх у Торецьку.

Відзначено просування військ агресора у Кураховому.

Крім того, ЗС РФ просунулися у Берестках.

Певний успіх російські окупаційні війська мали також біля Часового Яру.

Просування військ противника відзначено і в районі Погребків, Юріївки та Роздольного.

У Генеральному штабі станом на 22:00 18 листопада зазначили, що на Торецькому напрямку на Донеччині сталося чотири бойові зіткнення. Зокрема, противник штурмував позиції українських підрозділів біля Щербинівки та в районі Торецька, всі атаки ЗС РФ відбиті.