В окупованій Горлівці дрон атакував маршрутку: 10 людей поранено

Безпілотник атакував маршрутку в окупованій Горлівці Донецької області. Фото: Приходько РІК/Telegram

Десять людей постраждали в окупованій Горлівці Донецької області внаслідок удару дрона по пасажирській «Газелі». Про це повідомив «мер» міста Іван Приходько.

«Десять горлівчан зазнали поранень при атаці БПЛА на маршрутне таксі по вулиці Жукова (житловий масив «Будівельник», Микитівський район Горлівки)», — написав Приходько у своєму телеграм-каналі 18 листопада.

Також він повідомив, що в результаті обстрілу Горлівки знеструмлено: селище станції Микитівка, селище Зайцеве, селище Стальзбут, селище шахти імені Микити Ізотова, житловий масив «Комсомолець», селище Хімік, житловий масив «Будівельник», мікрорайон «Квартал 245» , селище Гольмівський.

Горлівка знаходиться за 50 кілометрів від Донецька. Там знаходиться хімічний концерн «Стирол» та вугледобувні підприємства.