Телеведучу з Маріуполя підозрюють у колабораціонізмі за пропаганду в окупації

Прокуратура Донецької області повідомила про підозру маріупольській телеведучій, яка веде російську пропаганду в окупації. Заочно їй повідомили про колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України).



Восени 2022 року окупаційна влада запустила пропагандистський телеканал «Маріуполь-24». За півтора року там почала працювати колишня радіо- та телеведуча каналу «МТВ».



«Так звана медійниця бере участь у підготовці та випуску в ефір сюжетів, нашпигованих російськими наративами», — зазначили в прокуратурі.



Жінку оголошено у розшук.

12 листопада відбулося засідання Верховного суду у справі електрика з Лиману на Донеччині Дмитра Герасименка. Раніше суд визнав його винним у колабораціонізмі.

Суддя Світлана Яковлєва повідомила, що від прокурора надійшов лист із відмовою від касаційної скарги. Через це судді закрили касаційне провадження. Тепер рішення про умовний термін Герасименка є остаточним і не підлягає оскарженню.