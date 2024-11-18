«Щодня втрачали по 70-80 людей»: у ЗСУ розповіли, наскільки росіяни за місяць просунулися у Торецьку

Російські війська дуже повільно просуваються у місті Торецьк Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.
За її словами, окупанти за місяць просунулися буквально на одну вулицю.
«І цього місяця щодня вони втрачали по 70-80 людей для того, щоб просунутися на кілька будинків», – розповіла Бобовнікова.
Нагадаємо, що ЗСУ відбили механізований штурм російських військ під містом Курахове на Донеччині.