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«Щодня втрачали по 70-80 людей»: у ЗСУ розповіли, наскільки росіяни за місяць просунулися у Торецьку

18 листопада 2024, 22:27

«Щодня втрачали по 70-80 людей»: у ЗСУ розповіли, наскільки росіяни за місяць просунулися у Торецьку

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

Російські війська дуже повільно просуваються у місті Торецьк Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

За її словами, окупанти за місяць просунулися буквально на одну вулицю.

«І цього місяця щодня вони втрачали по 70-80 людей для того, щоб просунутися на кілька будинків», – розповіла Бобовнікова.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили механізований штурм російських військ під містом Курахове на Донеччині.

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