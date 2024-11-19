Атака «Шахедів» на Запоріжжя: 15,6 тис. абонентів без світла

Результат атаки БпЛА в Запоріжжі. Фото: кадр із відео

Понад 15,6 тисячі абонентів залишаються знеструмленими після нічної атаки «Шахедів» на Запоріжжя. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.







«Ворог залишив без світла понад 17,6 тисячі споживачів. Завдяки зусиллям енергетиків та комунальників, майже 2 тисячам абонентів електроенергію вже поновили», — заявив начальник Запорізької ОВА.



Він також зазначив, що від теплопостачання відключено 677 будинків. Попри це, роботи з відновлення електропостачання продовжуються.



Раніше повідомлялося, як діятимуть графіки відключення світла в Україні 19 листопада.