Окуповану Горлівку знову атакують безпілотники: «ДНР» заявила про поранення мирних жителів

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення п'ятьох мирних жителів внаслідок обстрілів 15 листопада.



У Центрально-Міському районі Горлівки постраждала жінка 74 років. Також стверджується, що поранено трьох чоловіків під час атаки безпілотника, який скинув вибухонебезпечний предмет.



У селищі Пантелеймонівка під Ясинуватою також поранено чоловіка, якого атакував безпілотник.



Пошкоджено шість житлових домобудівель, завод та центр технічної творчості у Центрально-Міському районі, а також котельня у Микитівському районі Горлівки.

В окупованій Горлівці Донецької області після атак 13 листопада вийшли з ладу усі трансформатори (110 кВ). В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що ситуація «не райдужна». Без електропостачання та тепла залишилося 50-60 тисяч людей.