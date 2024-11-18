Війська РФ просунулися у Часовому Яру та ще біля кількох населених пунктів — DeepState

Відзначено просування російських військ у Часовому Яру Донецької області. Карта DeepState

Збройні Сили Російської Федерації не припиняють тиснути на позиції ЗСУ по всій лінії фронту та просунулися одразу у кількох населених пунктах. Про це повідомили аналітики DeepState у ніч проти 18 листопада.

За їхньою інформацією, війська агресора просунулися у Часовому Яру Донецької області.

Російські окупанти також мали певний успіх у селі Берестки на Донеччині.

Противник також просунувся у селищі Дальному.

Також підрозділи армії РФ просунулися поблизу Вознесенки.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні від 17 листопада про російське вторгнення не згадував Часів Яр. У відомстві зазначили, що минулої доби зросла загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту.