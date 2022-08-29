У Новій Каховці оголошено евакуацію з робочих місць

У Новій Каховці на Херсонщині оголошено евакуацію з робочих місць, люди йдуть у сховища. Про це заявив голова окупаційної адміністрації району Володимир Леонтьєв, повідомляє ТАСС.



За його словами, повна евакуація населення поки що не планується.



"Оголосили евакуацію з робочих місць, люди перебувають у місті, у бомбосховищах, тому що сирени не припиняють працювати", - сказав Леонтьєв.



У місцевих Telegram-каналах повідомляється , що сьогодні у Новій Каховці постраждав місцевий ринок. Частина будівель розбита, у деяких вибуховою хвилею вибило вікна.



У Херсоні російська ППО збила одну із ракет ЗСУ, націлених на військову частину окупантів, через що її уламки пошкодили будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



28 серпня в окупованій Новій Каховці було знищено базу окупантів на заводі «Сокіл».