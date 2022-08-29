В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест

В Новая Каховка в Херсонской области объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища. Об этом заявил глава оккупационной администрации района Владимир Леонтьев, передает ТАСС.



По его словам, полная эвакуация населения пока не планируется.



«Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать», — сказал Леонтьев.



В местных Telegram-каналах сообщается, что сегодня в Новой Каховке пострадал местный рынок. Часть построек разбита, в некоторых взрывной волной выбило окна.



В Херсоне российская ПВО сбила одну из ракет ВСУ, нацеленных на воинскую часть оккупантов, из-за чего ее обломки повредили дом. Информация о пострадавших уточняется.



28 августа в оккупированной Новой Каховке была уничтожена база оккупантов на заводе «Сокол».