Енергетикам вдалося повернути світло для понад тисячі сімей у Донецькій області

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у восьми населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу аварійні бригади відремонтували низку пошкоджень електромереж та обладнання. Це дозволило повернути світло у будинки 1491 сім'ї в Покровському та Бахмутському районах.



«Попри посилення обстрілів, енергетикам вдалося вчора попрацювати в Авдіївській, Мар'їнській та Торецькій громадах», — деталізували в енергокомпанії.



Там додали, що на Донеччині найскладнішими напрямками залишаються Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський, Слов'янський. Поки що без електропостачання — 85 населених пунктів області.