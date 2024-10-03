Війська РФ за добу обстріляли 13 населених пунктів Донецької області

Минулої доби під обстріл армії РФ потрапили 13 населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Під обстріл РФ потрапили 13 населених пунктів Донеччини. Фото: Філашкін
Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 423 людини, у тому числі 41 дитину.
Оперативна ситуація у Донецькій області станом на ранок 3 жовтня:
Під обстріл РФ потрапили 13 населених пунктів Донеччини. Фото: Філашкін
Під обстріл РФ потрапили 13 населених пунктів Донеччини. Фото: Філашкін
Під обстріл РФ потрапили 13 населених пунктів Донеччини. Фото: Філашкін
Нагадаємо, росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Також РФ скинула на Слов'янськ 7 авіабомб.
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