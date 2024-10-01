«ДНР»: В окупованій Горлівці серед поранених та загиблих від обстрілів є підлітки та дитина

У понеділок, 30 вересня, на окупованій території загинув підліток, ще вісім мирних жителів постраждали, заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».



Стверджується, що у Калінінському районі Горлівки під час обстрілу зі ствольної артилерії касетного типу загинув 17-річний хлопець. Також постраждали хлопець та дівчина — їм теж по 17 років, 9-річна дівчинка та дві жінки.



У Петрівському районі Донецька внаслідок стрілянини зі ствольної артилерії поранення середнього ступеня тяжкості отримали дві жінки.



За 30 вересня на Донеччині під російськими обстрілами загинули двоє мирних жителів.