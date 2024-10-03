Північ Донеччини залишиться без води на невизначений період: росіяни критично пошкодили обладнання

Північ Донецької області залишиться без водопостачання на невизначений період. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом мешкає близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований російський обстріл.



«28 вересня росіяни критично пошкодили два об'єкти «Води Донбасу». Враховуючи великий обсяг пошкоджень, відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання. ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водопостачання. Наразі тимчасово постачання технічною водою здійснюється з річного водозабору», – розповів начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що 28 вересня російські війська вдарили по селищу Високоіванівка на околиці Слов'янська, де знаходиться насосна станція комунального підприємства «Вода Донбасу».