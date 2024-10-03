Росіяни не захопили техніку та полонених: вихід українських військ із Вугледару був контрольованим – ЗСУ

Місто Вугледар. Фото: кадр із відео

На другий день після офіційної заяви про вихід ЗСУ з Вугледару росіяни не мають підтверджень захоплення української техніки. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.



За його словами, окупанти не мають доказів захоплення в полон військовослужбовців ЗСУ у великій кількості або великими групами.



«Тому можемо говорити, що відхід був централізований. Війська росіян на цьому напрямку були досить виснажені й не змогли швидко, скажімо так, переслідувати Збройні сили під час виходу з міста», – наголосив Тимочко.

Нагадаємо, що 2 жовтня у ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ із міста Вугледар Донецької області.