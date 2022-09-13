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Энергетикам удалось вернуть свет для более чем тысячи семей в Донецкой области

13 сентября 2022, 20:28

Энергетикам удалось вернуть свет для более чем тысячи семей в Донецкой области

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в восьми населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за сутки аварийные бригады отремонтировали ряд повреждений электросетей и оборудования. Это позволило вернуть свет в дома 1491 семьи в Покровском и Бахмутском районах.

«Несмотря на усиление обстрелов, энергетикам удалось вчера поработать в Авдеевской, Марьинской и Торецкой громадах», — детализировали в энергокомпании.

Там добавили, что в Донецкой области самыми сложными направлениями остаются Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское. Пока что без электроснабжения — 85 населенных пунктов области.

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