Энергетикам удалось вернуть свет для более чем тысячи семей в Донецкой области

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в восьми населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийные бригады отремонтировали ряд повреждений электросетей и оборудования. Это позволило вернуть свет в дома 1491 семьи в Покровском и Бахмутском районах.



«Несмотря на усиление обстрелов, энергетикам удалось вчера поработать в Авдеевской, Марьинской и Торецкой громадах», — детализировали в энергокомпании.



Там добавили, что в Донецкой области самыми сложными направлениями остаются Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское. Пока что без электроснабжения — 85 населенных пунктов области.