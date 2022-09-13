Троє чоловіків підірвалися на деокупованій частині Харківщини

Троє мешканців села Макарове на Харківщині загинули, підірвавшись на боєприпасі окупантів. Про це повідомляє Золочівська селищна рада.



У селищній раді зазначили, що загинули троє чоловіків: 1957, 1963 та 1955 років народження.

Як повідомляє «Суспільне Харків», також поранення отримала жінка, вона перебуває в обласній лікарні.



Російські військові покинули село 11 вересня.



За даними МВС, забруднення мінами та вибухонебезпечними предметами на Харківщині більше, ніж у Київській та Сумській областях.

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