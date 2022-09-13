Трое мужчин подорвались на деоккупированной части Харьковщины

Трое жителей села Макарово Харьковской области погибли, подорвавшись на боеприпасе оккупантов. Об этом сообщает Золочевский поселковый совет.



В поссовете отметили, что погибли трое мужчин: 1957, 1963 и 1955 годов рождения.

Как информирует «Суспільне Харків», также ранение получила женщина, она находится в областной больнице.



Российские военные покинули село 11 сентября.



По данным МВД, загрязнение минами и взрывоопасными предметами на Харьковщине больше, чем в Киевской и Сумской областях.

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