Енергетики розповіли, де на Донеччині вдалося повернути світло

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у двох населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу аварійні бригади змогли дістатися до низки пошкоджень, відремонтувати їх та відновити електропостачання для 2753 домогосподарств у Покровському та Бахмутському районах.



«Левова частка оновлень — у Торецькій громаді, де енергетики проводять, з дозволу військових, роботи щодня. Тут вдалося повернути електропостачання понад двом тисячам домогосподарств. Крім того, енергетикам вдалося виконати низку ремонтів в Авдіївській та Мар'їнській громадах», — зазначили в енергокомпанії.



Там додали, що найскладнішими залишаються Авдіївський, Бахмутський, Мар'їнський та Торецький напрямки. Поки що без електропостачання — 89 населених пунктів області.